Mercato, no dell’Inter per Politano. La situazione

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, dopo l’affare Ribery la Fiorentina sta lavorando con decisione per l’arrivo di un altro esterno d’attacco. Nella giornata odierna ci sono stati nuovi contatti con la dirigenza nerazzurra per Politano (La Scheda), tuttavia il giocatore ancora una volta è stato dichiarato incedibile. La forte volontà dell’Inter di trattenere l’ex Sassuolo è stata comunicata anche all’agente Davide Lippi, che per la squadra gigliata ha svolto un ruolo di raccordo fondamentale nelle operazioni Lirola e Ribery.