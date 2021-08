Mercato minore: Ferrarini in attesa, sull’ex Venezia ci sono Perugia e Crotone

Daniele Pradè e Nicolas Burdisso dovranno piazzare diversi giocatori da qui a fine mercato

Sperava di poter trovare una piazza che gli desse fiducia in Serie A, dopo essersela guadagnata sul campo lo scorso anno con la maglia del Venezia. Ed invece probabilmente Gabriele Ferrarini dovrà fare marcia indietro per poter giocare con continuità. Come riporta Sky Sport, il terzino destro molto probabilmente tornerà in Serie B dove lo vogliono il Perugia (in vantaggio) ed il Crotone, due club comunque importanti pronti a puntare su di lui.