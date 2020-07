Mercato, l’ipotesi Kumbulla è sempre più lontana: lo vogliono tre big italiane

L’Inter non molla Marash Kumbulla. Sul sito di Gianluca Di Marzio si legge che nonostante la forte concorrenza della Lazio negli ultimi giorni ci sono stati nuovi contatti tra il club nerazzurro e il Verona per il centrale italo-albanese. La Juventus, nel frattempo, si muove sottotraccia, mantenendo i contatti con l’entourage del giocatore, senza però affondare con il Verona. È sempre più forte la sensazione che la Fiorentina, che pure aveva manifestato il suo interesse nei confronti del giocatore in tempi non sospetti, sia destinata ad essere tagliata fuori dall’affare.