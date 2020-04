Mercato, la Fiorentina su un giovane del Pescara. Ma si inserisce il Sassuolo

Gennaro Borrelli, talento offensivo classe 2000 del Pescara, ha non poche pretendenti in Serie A. Sul giocatore, dopo Parma e Fiorentina, stando a quanto riportato da PescaraSport24 sarebbe arrivato anche l’interesse del Sassuolo. L’opzione più accreditata, in caso di acquisto, sarebbe quella della permanenza in Abruzzo in prestito, per continuare il percorso di maturazione.

LA SCHEDA DE TALENTO DEL PESCARA