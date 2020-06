Mercato, la Fiorentina continua ad osservare un esterno della Spal

La Fiorentina continua a guardare in casa della Spal: piace l’esterno brasiliano Gabriel Strefezza (LA SCHEDA). Come scrive Tuttosport, su di lui c’è anche la Fiorentina, che punta forte sul talentuoso sudamericano. La sua valutazione è di circa 10 milioni di euro, trattabili in particolare in caso di retrocessione spallina. Anche il Torino è sulle tracce di Strefezza, tanto da poter far leva sul ds Vagnati, rimasto in ottimi rapporti con il club la Spal.