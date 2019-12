La Nazione si concentra anche sul mercato in uscita della Fiorentina. Montiel potrebbe andare via in prestito. Per il giocatore si sta cercando una squadra dove possa avere minuti a disposizione. Fra i viola in uscita, spunta l’opportunità di un prestito secco di Eysseric al Monaco, mentre per Dabo e Cristoforo al momento non ci sono offerte.

