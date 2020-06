Mercato, in settimana incontro ag. Milenkovic-Milan. Ma di Nikola si parlerà a margine

Secondo quanto riporta Calciomercato.com, il Milan e l’entourage di Nikola Milenkovic si incontreranno durante la prossima settimana. Ma Fali Ramadani, agente del serbo classe 1997, parlerà prima di Luka Jovic, altro suo assistito in forza al Real Madrid e primo obiettivo nella lista dei rossoneri. Quindi si proverà anche a trattare per Milenkovic, il cui acquisto è più complicato. Il Diavolo proverà a far leva sul mancato rinnovo di contratto per abbassare le pretese della Fiorentina, che si aggirano intorno ai 30 milioni.