Mercato, il Lecce su tre giocatori: un ex obiettivo viola, un ex viola e un viola

Secondo quanto riferisce sul suo sito l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, il Lecce starebbe cercando di rinforzare l’organico in vista della seconda parte di stagione. I profili che interessano sono tre: Lorenzo Tonelli, difensore del Napoli che la Fiorentina aveva seguito in estate, Riccardo Saponara, in viola fino al precampionato, passato al Genoa all’inizio della stagione rimanendo di proprietà gigliata, e Bryan Dabo, che in viola c’è ancora ma ai margini della rosa. Valutazioni in corso per Liverani…