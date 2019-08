Mercato: incontro per De Paul, i viola non mollano l’argentino

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, nella giornata di ieri è andato in scena un incontro esplorativo per Rodrigo De Paul (LA SCHEDA). L’argentino, pur non essendo un esterno puro, è ritenuto una prima scelta dalla squadra di mercato gigliata e dal tecnico Vincenzo Montella. L’Udinese lo valuta tra i 35 ed 40 milioni, prezzo che potrebbe scendere tramite l’inserimento di una contropartita tecnica come Simeone.