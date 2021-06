Mercato, Duncan rientra… per restare: Italiano punterà anche su di lui

Da sicuro partente dopo un anno a Firenze e sei mesi in prestito a Cagliari, Alfred Duncan pare adesso destinato alla permanenza in viola

Dopo un primo anno in chiaroscuro a Firenze, e sei mesi di ordinaria amministrazione in prestito a Cagliari, il futuro di Alfred Duncan sembrava all'inizio del mercato lontano dai colori viola. Stando invece a quanto riportato da TMW, la situazione legata al ghanese sarebbe cambiata negli ultimi giorni, e da indiziato partente parrebbe adesso destinato alla permanenza. Il nuovo tecnico Italiano, si legge, ha intenzione di puntare anche su di lui per assemblare il centrocampo della Fiorentina che verrà.