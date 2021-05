Mercato dirigenti: Macia recupera terreno su Goretti per affiancare Pradè

Il borsino della dirigenza viola: Pradè verrà affiancato da uno di questi due profili per la prossima stagione?

Vi riportiamo in calce il tweet del collega Niccolò Ceccarini, che aggiorna sulla ricerca del profilo giusto per completare il comparto dirigenziale viola: Roberto Goretti, ex uomo-mercato del Perugia, si starebbe allontanando, mentre prenderebbe quota il ritorno dello spagnolo Eduardo Macia. Sempre, ovviamente, che poi la società decida davvero di allargare le maglie in dirigenza...