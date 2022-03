Mercato dei portieri: anche Perin in cerca di una nuova maglia (da svincolato)

L'estremo difensore ex Genoa si libererà dalla Juventus a zero euro

Secondo il quotidiano torinese La Stampa, Mattia Perin avrebbe rifiutato il rinnovo di contratto proposto dalla Juventus ed un'offerta che prevedeva uno stipendio da 1,5 milioni a stagione. L'estremo difensore ex Genoa preferisce andare a giocarsi le proprie carte da qualche altra parte, per tornare a vestire la maglia da titolare. Dunque, il nome del portiere laziale è da iscrivere nel lotto di quei numeri 1 che andranno ad animare il prossimo mercato dei portieri. Mercato dove anche la Fiorentina dovrà intervenire per rimpiazzare il partente Bart Dragowski.