Mercato, Cristoforo verso il Girona. Ginella nome nuovo per il centrocampo

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, Sebastian Cristoforo potrebbe approdare in Spagna al Girona. In caso di successo della trattativa, ai viola interessa il centrocampista Francisco Ginella. Anche lui uruguaiano con passaporto comunitario, milita nei Montevideo Wanderers ed è il capitano della selezione under 21 del suo paese. Il prezzo è di 3 milioni di euro. LA SCHEDA DI GINELLA