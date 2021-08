Mercato, Caceres ad un passo dal Cagliari. Trattativa ai dettagli

Dopo due stagioni alla Fiorentina, Caceres raggiungerà Semplici in Sardegna

Martin Caceres è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore del Cagliari. Stando a quanto riportato dal sito di Gianluca di Marzio, l'entourage del difensore uruguaiano starebbe limando gli ultimi dettagli per completare il suo trasferimento in Sardegna. Caceres, che dopo due stagioni alla Fiorentina si è trovato svincolato, si presenterà alla corte dell'ex tecnico della Primavera Viola Leonardo Semplici a parametro zero. Secondo le indiscrezioni, Caceres firmerà un contratto annuale con opzione di rinnovo per un altro anno.