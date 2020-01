Mercato: Bonifazi alla Spal, trovato l’accordo. La formula del trasferimento

Secondo quanto riportato da Tuttosport, nel pomeriggio si sarebbe chiuso l’affare tra Torino e Spal per Kevin Bonifazi. Il giovane difensore centrale, accostato in più occasioni alla Fiorentina, si trasferirà a Ferrara con la formula del prestito con obbligo di riscatto per una cifra intorno ai 12 milioni di euro.