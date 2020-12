Mercato, cresce la concorrenza per Pavoletti. Spunta l’interesse di una big

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per Leonardo Pavoletti è lotta a due. Oltre alla Fiorentina nelle ultime ore è spuntato anche l’interesse della Juventus. Dopo il confronto in campionato una sfida tra le due compagini potrebbe andare in scena anche in ottica mercato. I bianconeri hanno la necessità di acquistare una punta di peso, ma il tesoretto a disposizione è estremamente limitato. Il bilancio non sorride. Per questo motivo Paratici sta prendendo in considerazioni più piste, tra cui quella per Pavoletti del Cagliari.

