A gennaio un rinforzo a centrocampo. Banega mai cercato, idea Praet. E in attacco…

Spazio anche al mercato su Il Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano, la Fiorentina sarebbe alla ricerca di un rinforzo a metà campo. La società nega di aver cercato Banega del Siviglia (LA SCHEDA), mentre non va cancellata l’ipotesi Praet in uscita dal Leicester (LA SCHEDA). Per il fronte offensivo piace anche Politano dell’Inter (LA SCHEDA): due candidature forti, anche a livello economico. Infine il ruolo di centravanti: prima verrà misurato Pedro, poi eventualmente si ricorrerà al mercato. E UNA PISTA PORTA IN RUSSIA…