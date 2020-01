Meité: la Fiorentina aveva abbozzato col Torino lo scambio con Benassi

Uno dei giocatori accostati alla Fiorentina per il centrocampo è Meité (SCHEDA). Come scrive La Gazzetta dello Sport, sul mediano del Torino ci sarebbe anche il Betis Siviglia (TUTTO SULL LIGA). Siamo solo ai contatti preliminari. Un approccio con la società granata lo aveva fatto anche la Fiorentina che aveva abbozzato uno scambio con l’ex Benassi. Ma è una storia di quale tempo fa e che sembra ora su un binario morto. Primo perché il Torino non è convinto sull’idea di un cavallo di ritorno, secondo perché con Iachini in panchina Benassi potrebbe tornare ad essere centrale.