Mayoral, l’attaccante vede la Lazio. Ma la Fiorentina…

L’edizione odierna di Tuttosport oggi parla del calciomercato della Lazio e sottolinea come la società di Lotito stia per chiudere la trattativa per il centravanti Borja Mayoral. Per Mayoral la trattativa con il Real Madrid è intavolata: 12 milioni più 3 di bonus per mettere sotto contratto l’attaccante dei blancos. Quinquennale da 1,8 milioni a stagione al giocatore. Solo la concorrenza di Roma e Fiorentina potrebbe ostacolare l’affare, anche se a Formello regna la fiducia riguardo alla chiusura dell’affare.

E se Terracciano spingesse via Dragowski?