Martorelli rivela: “La Fiorentina interverrà anche in difesa”

Le parole del procuratore: "Bene Ikonè e Piatek. Il futuro di Vlahovic? Escludo che possa rimanere in Italia"

"Finora la Fiorentina ha fatto un ottimo campionato e si è mossa benissimo sul mercato con Ikoné e Piatek, che erano innesti necessari. Credo che adesso vogliano intervenire su un difensore perché c'è bisogno e c'è tutto il tempo per intervenire. So che i dirigenti vogliono continuare a migliorare continuamente la squadra tra adesso e giugno. Il futuro di Vlahovic? Ad oggi escludo che possa rimanere in Italia, nonostante l'interesse della Juventus. Le opportunità per lui sono in Premier League. L'Arsenal? Da quanto ne so i procuratori di Vlahovic si sono resi irreperibili".