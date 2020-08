Marques: “Thiago Silva ha 6 proposte sul tavolo, decide dopo la Champions”

Andersinho Marques, giornalista ed esperto di calcio brasiliano, ha parlato a Radio Bruno:

“In un momento in cui tanti dicevano che era un giocatore finito, io l’ho sempre difeso, e in Champions stiamo vedendo che è ancora un grandissimo giocatore. Lui ha sul tavolo 6 proposte, alcune dall’Italia. Il giocatore ed il suo entourage hanno già deciso dove andare, ma vogliono aspettare la fine della Champions per decidere. Per la Fiorentina sarebbe un colpo fenomenale, a prescindere dal fatto che ha 36 anni. La Fiorentina ha fatto vari sondaggi, ma sarà lui a dover decidere alla fine. Sarei contento se tornasse in Italia, Firenze poi è una città fantastica”.

