Marotta: “Ipotesi scambio Dragowski-Sensi? Non è una possibilità”

La battuta secca di Marotta sull'ipotesi di uno scambio di cartellini tra Fiorentina e Inter

L'Amministratore Delegato dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai cronisti presenti all'evento di inaugurazione del calciomercato, in scena a Rimini oggi. Tra le domande a cui ha risposto, come riportato dai colleghi di Fc Inter 1908, anche una relativa all'ipotesi di uno scambio di cartellini tra Fiorentina e Inter che coinvolgerebbe Dragowski e Sensi. La risposta di Marotta alla voce di mercato emersa nelle ultime quarantott'ore è stata netta: "No, non è una possibilità".