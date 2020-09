Marino (d.s. Udinese): “Non abbiamo ricevuto offerte congrue per De Paul e non credo arriveranno”

Se dovesse andar via Federico Chiesa, molti vorrebbero vedere al suo posto in maglia viola Rodrigo De Paul. Il forte centrocampista dell’Udinese, per ora, rimane in Friuli, come chiarisce anche lo stesso direttore sportivo bianconero, ossia Pierpaolo Marino, a Sky Sport:

Vederlo allenarsi e giocare con noi è un sogno, è davvero un grande giocatore. Il Leeds? Abbiamo avuto dei contatti ma la cosa non è proseguita perché la loro offerta non ci ha accontentato. Ricordiamoci che è un nazionale argentino. La nostra proprietà ha la forza di tenerlo qui ancora, non ci sono problemi. Non sono arrivate offerte congrue ad oggi e non credo arriveranno adesso, a quattro giorni dalla chiusura del mercato.