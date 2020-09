Marchini: “Chiesa via solo per soldi, non credo a scambi”

Il giornalista de La Nazione, Giampaolo Marchini, ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana:

Certamente la Juventus ha l’idea di tornare su Chiesa ma mi metto dalla parte della Fiorentina e penso che Commisso sia stato abbastanza chiaro: Castrovilli resta e Chiesa parte solo a determinate condizioni ovvero in cambio di cash. La Fiorentina non si mette a discutere se non per soldi, ecco perché la Juventus può aver proposto qualche giocatore in cambio ma non trova una strada aperta. Senza Chiesa la Fiorentina deve comprare un giocatore forte e per questo ci vogliono soldi. Se poi c’è dietro una strategia tutto può essere, ma al momento ci credo poco.