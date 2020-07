Suggestione Mario Mandzukic (SCHEDA) in casa Fiorentina per la prossima stagione. La concorrenza, però, non manca. In Italia, infatti, il croato piace a Napoli e Torino, ma attenzione soprattutto al Galatasaray che ha chiesto informazioni sull’ex Juventus che adesso si gode le vacanze nella sua Croazia. Aspettando la chiamata giusta. Lo scrive La Nazione.