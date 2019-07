La Gazzetta dello Sport individua in domani il giorno decisivo per Gianluca Mancini alla Roma. Le cifre sono quasi allineate, si discute solo sulla presenza o meno di bonus, con 20 milioni già pronti per le casse dell’Atalanta. In attesa di capire come andrà l’udienza del 23 luglio, un’altra forte plusvalenza per l’EuroAtalanta di Percassi.