Maleh ed un destino ancora incerto, pressing del Venezia per il prestito

Tempo di decisioni per la dirigenza, necessario restringere la rosa di Italiano. Il giovane Maleh sarà confermato?

Come riportato dall'esperto di mercato Niccolò Ceccarini, il destino di Youssef Maleh è ancora tutto da decifrare. Il centrocampista nato a Castel San Pietro Terme sta vivendo la sua prima estate da calciatore gigliato raccogliendo complimenti ed attestati di stima. Tuttavia non si sa ancora se tutto ciò basterò per ritagliarsi uno spazio nelle rotazioni della prima squadra, in alternativa il Venezia neopromosso resta molto interessato al prestito e potrebbe garantirgli un importante minutaggio. La rosa a disposizione di Italiano continua ad essere molto ampia e a sole due settimane dall'inizio del campionato qualcuno dovrà inevitabilmente partire.