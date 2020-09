Maldini: “Milenkovic è nella nostra lista, ma non tra i nomi su cui stiamo lavorando ora”

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan è intervenuto ai microfoni di Sky Sport:

Sul mercato avevamo delle priorità e siamo riusciti a metterle a posto. Abbiamo un’idea su come costruire la squadra in sintonia con la proprietà. Il mercato non è più fatto per prendere i migliori giocatori sul mercato ma in coerenza con il bilancio e le esigenze finanziarie. Se dovessimo qualificarci in Europa League avremmo una stagione molto intensa. Sicuramente un difensore è tra le priorità perché due dei cinque centrali sono out per infortunio. A centrocampo con Tonali siamo più che tranquilli. In tutta sincerità Milenkovic e Ajer non sono tra i nomi su cui stiamo lavorando adesso. Fanno parte dell’elenco ma ci sono anche altri profili.