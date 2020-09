Fabio Maistro, centrocampista cresciuto calcisticamente nella Fiorentina e attualmente di proprietà della Lazio, attira l’interesse di diverse squadre di Serie B. Il giovane classe ’98 è conteso da Salernitana (squadra in cui ha giocato in prestito l’ultima stagione) e Pescara, con il neo tecnico Oddo che vorrebbe puntare sul ragazzo per avviare il nuovo progetto degli abruzzesi. Lo riporta Tuttopescaracalcio.com.

