Luca Pellegrini (SCHEDA) è un giovane esterno di proprietà della Juventus, che si è messo in luce in prestito nel Cagliari. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, i bianconeri vorrebbero cedere il giovane terzino, e domani è in programma un incontro con il Genoa per provare a chiudere la trattativa. Attenzione però anche alla Fiorentina, che rimane alla finestra per il ragazzo, che potrebbe essere il vice Biraghi.

