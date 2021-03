L’opinione: “Sarri-Fiorentina non si farà. Iachini? Prolungamento non contemplato”

Angelo Giorgetti, giornalista de La Nazione, è intervenuto in A pranzo con il Pentasport per parlare del futuro della squadra Viola:

Ho informazioni che mi portano a dire che con Commisso le porte per Sarri sono chiuse, a questo punto della sua carriera vorrebbe garanzie tecniche importanti. Ma in che modo Rocco vorrà rilanciare il progetto sportivo? Dopo Pasqua rientrerà a Firenze e ci sarà da capire cosa accadrà. Iachini? C’è molta chiarezza quest’anno, deve compiere la missione salvezza e non sono previsti prolungamenti. Prossimo allenatore? Se Commisso deciderà di puntare su un grosso nome poi tutta la struttura verrà costruita in conseguenza. Gattuso è un nome possibile visto che lascerà il Napoli. Altrimenti si punterà su nomi come Juric o De Zerbi, allenatori in grado di valorizzare la rosa a loro disposizione.