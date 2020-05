L’opinione: “Paquetà? Il problema è quando arrivano il Tanque o Munari”

Stefano Cecchi, giornalista de La Nazione, al Pentasport di Radio Bruno:

L’abbondanza non fa mai paura, il problema è quando arrivano il Tanque Silva o Munari. Magari ci fossero problemi di troppi giocatori, se avessimo di questi problemi sarebbe un bene. Scegliere chi mandare in panchina è un bel dilemma per ogni allenatore. Comunque credo che Ribery possa fare il supporto ad una punta, giocare vicino alla punta. In alternativa il francese potrebbe giocare nel 4-3-3 con licenza di aiutare meno in fase difensiva.