L’opinione: “La Fiorentina cambierà allenatore. Pradè potrebbe restare”

Stefano Agresti, direttore di calciomercato.com, descrive così la mini rivoluzione che si preannuncia la prossima stagione in casa Fiorentina: “Credo che cambierà l’allenatore e che la strada sia segnata. Ho la sensazione che anche Prandelli lo abbia ormai capito. Cambieranno anche molti giocatori, in primis in difesa dove partiranno Pezzella e Milenkovic. Sul direttore sportivo non so cosa succederà, ma credo che Commisso potrebbe andare avanti con Pradè” le sue parole a Radio Bruno.