L’opinione: “Alvarez da prendere già a gennaio, a 25 milioni è un affare”

L'opinione del procuratore De Santis, esperto di calcio argentino

"Era dai tempi di Lautaro Martinez che non si parlava tanto di un giovane in patria. Ha esordito tre anni fa, ha già vinto diversi titoli. E' un attaccante forte, che segna, dal profilo europeo perché sa giocare in più posizioni. E' svelto, rapido, in ambito sudamericano è l'astro nascente e uomo copertina del mercato. Può fare bene da falso nueve ma anche da seconda punta. ​​​​​​Le perplessità del giocatore e dell'entourage sono legate al Mondiale che si disputerà tra qualche mese. Giocare al River, di cui è stella indiscussa, è importante. Tutti i giocatori arrivati dal Sudamerica hanno bisogno di qualche mese di adattamento al calcio italiano, ma questo va preso non solo a giugno ma forse va preso già a gennaio per anticipare la concorrenza. Ha tanto in comune con Lautaro, nel modo di giocare e nella considerazione. Per il mercato di oggi 25 milioni di dollari sono un affare".