Lo Spezia pensa al nuovo tecnico. E la presenza di Platek può sbloccare Italiano

Il presidente delle aquile è rientrato in Italia in anticipo rispetto ai programmi anche per risolvere l'intricata situazione relativa all'allenatore del club ligure

Redazione VN

Forse domani ne sapremo davvero di più riguardo al possibile matrimonio tra la Fiorentina e Vincenzo Italiano. Di sicuro lo Spezia, dal canto suo, non resta fermo e si guarda intorno, perché sa che ormai il rapporto con il tecnico ex Trapani si è rovinato. Ieri si è diffusa la notizia delle dimissioni di Roberto Venturato dal Cittadella: il tecnico italo-australiano, artefice del grande lavoro che ha portato il club veneto ad un passo dalla Serie A quest'anno, viene indicato da molti come il prescelto dal neo d.s. bianconero Riccardo Pecini per la panchina spezzina. Il ritorno anticipato in Italia del presidente dello Spezia Philip Platek, poi, è un altro segnale della volontà del club ligure di risolvere quanto prima la questione-Italiano.