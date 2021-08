Lo Spezia cerca un attaccante: nel mirino anche Kouame

L'attaccante ivoriano, reduce dalle Olimpiadi, deve ancora mettersi a disposizione di Italiano

Decisa frenata per il ritorno di Roberto Piccoli dall'Atalanta, dunque il dg Pecini valuta le alternativa. Come Christian Kouame, in uscita dalla Fiorentina e attenzionato da molte squadre. Ogni discorso eventuale, però, è rinviato a un tramonto conclusivo della trattativa con l’Atalanta per Piccoli. Lo riporta Il Secolo XIX.