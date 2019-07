Fernando Llorente vuole pensarci, la Fiorentina non lo aspetterà all’infinito. Per la Viola è un momento particolare, l’arrivo dello spagnolo sarebbe ben accolto, visto e considerato che il mercato in entrata è ancora fermo. Con Lirola c’è l’accordo ma ballano ancora due milioni fra domanda e offerta col Sassuolo: anche qui Pradè non è disposto ad aspettare oltre un certo limite di tempo. Ecco quanto si apprende da Sky Sport, che come ogni sera dispensa pillole di mercato in compagnia di Gianluca Di Marzio.