Lirola, oggi l’incontro decisivo. De Rossi? Risposta in settimana. De Paul e Balotelli…

La Fiorentina è pronta a fare le prime operazioni di mercato in entrata [CLICCA]. Oggi ci sarà l’incontro decisivo per l’acquisto di Pol Lirola del Sassuolo. In settimana Daniele De Rossi farà sapere se intende ritirarsi dal calcio o continuare a giocare. Resta in piedi la pista che porta a De Paul dell’Udinese mentre su Balotelli i dubbi, più che economici, sono sull’impatto che potrebbe avere sullo spogliatoio. Lo scrive Il Corriere dello Sport che fa il punto sul mercato viola.