Lirola-Marsiglia, ci siamo: lo spagnolo ha lasciato Firenze. Le ultime

Il laterale spagnolo vuole tornare in Francia e adesso la trattativa sembra essere veramente giunta alle fasi finali

Dal sito di Alfredo Pedullà arrivano aggiornamenti importanti sul fronte Lirola. Come è noto il laterale spagnolo ha da settimane più di un piede a Marsiglia, dove ha trascorso la seconda metà della scorsa stagione in prestito e dove ha sempre fatto capire di voler tornare quanto prima. Il giocatore, si legge, sarebbe stato confortato dalle rassicurazioni del club francese che vuole chiudere la trattativa nelle prossime ore, e avrebbe già lasciato Firenze alla volta della Francia. C’è già l’accordo sulla cifra, circa 12 milioni. Mancano ancora alcuni dettagli sulle modalità di pagamento, ma il club francese è convinto che l'affare andrà in porto e per questo avrebbe dato garanzie a Lirola.