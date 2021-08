VN – Lirola al Marsiglia, fissate le visite mediche. Adesso Zappacosta

L'ex Sassuolo saluta, per il momento in prestito, ma è destinato poi a rimanere in Francia

Nicolò Schira

Tutto confermato: domani sono previste le visite mediche diPol Lirolacon il Marsiglia. Il giocatore, presente oggi pomeriggio all'allenamento congiunto con la Sangiovannese, è dunque pronto a salutare Firenze per tornare in Francia. I dettagli del trasferimento ve li anticipavamo già ieri: un anno di prestito con obbligo di riscatto. Intanto Pradè ha chiuso l'affare Zappacosta con l'agente Lucci: si attende solo l'ok di Marina Abramovich, che si occupa del mercato del Chelsea.