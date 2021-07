Lirola: a breve l’ultimatum del Marsiglia, Atalanta alla finestra

Per i viola il giocatore rimane defilato nella lista dei partenti

Pol Lirola potrebbe lasciare nuovamente la Fiorentina in estate. Come scrive La Nazione, per i viola il giocatore rimane defilato nella lista dei partenti. Ma le pressioni di mercato ci sono, eccome. Il Marsiglia a breve sparerà il suo ultimatum (sì all’affare entro una data prefissata o addio operazione-Lirola), mentre l’Atalanta è alla finestra.