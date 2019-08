L’Inter proverà a far cambiare idea a Chiesa. Juve ancora in vantaggio, ma senza cessioni…

L’edizione online di Tuttosport riaccende i fari sul possibile duello tra Juve e Inter per Federico Chiesa. Se per lo scambio Dybala-Icardi alla fine le due società potrebbero nel tempo mettersi d’accordo, per il talento viola è possibile che si arrivi allo scontro frontale. Per l’attaccante della Fiorentina infatti, bianconeri e nerazzurri sono impegnati da almeno un anno in un duello di mercato vero e proprio che la Juventus pareva aver vinto finché la fermezza di Rocco Commisso – e le mancate cessioni bianconere – non hanno bloccato l’operazione.

Se come pare Chiesa resterà a Firenze la prossima stagione, l’Inter ha già comunicato alla Fiorentina che proverà a rientrare in gioco. Ma Paratici resta in vantaggio, forte del fatto che il n° 25 abbia già scelto la Juventus, con cui aveva trovato un’intesa per un contratto da 5 milioni a stagione. Marotta non avrebbe problemi a pareggiare l’offerta, ma dovrebbe convincere Chiesa che quella nerazzurra sia la scelta migliore per lui.