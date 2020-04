Sport Mediaset ha svelato una trattativa che sarebbe allo studio da parte dell’Inter, che vuole a tutti i costi Federico Chiesa per la fascia destra: Moses non verrebbe riscattato, e i suoi 12 milioni verrebbero uniti ad altri 10 (22 totali) più i cartellini di Dalbert, già in prestito a Firenze, e Radja Nainggolan. Il belga, infatti, guadagna troppo per poter restare a Cagliari. A quel punto, i nerazzurri favorirebbero il passaggio di Icardi alla Juventus, per far allentare la presa ai diretti concorrenti.