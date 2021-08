L’Inter incontra l’agente Lucci: sul piatto Scamacca, alternativo a Vlahovic

Scamacca all'Inter ridurrebbe ulteriormente le opzioni per la Fiorentina in caso di clamorosa partenza di Vlahovic

Sportitalia riferisce di un incontro andato in scena stasera fra l'Inter e l'agente Alessandro Lucci e la dirigenza dell'Inter: tra gli argomenti in scaletta, oltre al Tucu Correa, c'è quel Gianluca Scamacca che sarebbe interessato alla Fiorentina in caso di partenza di Vlahovic. Evidentemente, data l'impossibilità di finanziare l'acquisto del serbo, si sta valutando la fattibilità dell'italiano.