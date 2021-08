L’Inter è fuori dalla corsa a Vlahovic: rimangono solo due squadre, il punto

Per Vlahovic non meno di 70 milioni tra parte fissa e bonus non complicati

Redazione VN

Sul sito dell'esperto di mercato Alfredo Pedullà leggiamo come la Fiorentina abbia deciso di barricarsi dietro la cifra di 70 milioni, al limite 60 più 10 di bonus facilmente raggiungibili, per Vlahovic. L'Inter non può andare oltre i 40 più bonus, quindi i nerazzurri sono fuori dai giochi. Chi rimane in corsa? Il Tottenham e l'Atletico Madrid, ma nessuna delle due squadre ha ancora formalizzato l'offerta: gli Spurs devono prima vendere Kane, e anche i Colchoneros al momento hanno bisogno di vendere. La Fiorentina aspetta e conta i giorni che mancano al 31 agosto.