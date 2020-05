Linetty più Piątek. Per la Fiorentina doppia tentazione polacca, ma solo a una condizione

Doppia tentazione polacca per la Fiorentina, che secondo La Nazione sarebbe interessata sia al centrocampista della Sampdoria Karol Linetty che a Krzysztof Piątek, attualmente all’Hertha Berlino. Una doppia idea nata qualche settimana fa quando la Fiorentina ha sondato il terreno per il centrocampista doriano, che la Samp potrebbe trattare a un prezzo non troppo pesante. Nell’incontro, il management di Linetty ha proposto l’idea di rilanciare Piątek dopo la parentesi sfortunata al Milan, ma come potrebbe l’attaccante muoversi di nuovo dopo che appena qualche mese fa è stato al centro di una maxi-operazione di mercato? La soluzione potrebbe essere simile a quella che ha portato Patrick Cutrone in viola, un prestito oneroso anche biennale e un riscatto obbligatorio da saldare nel 2022. Anche perché il Pistolero non è pienamente soddisfatto dalla nuova esperienza berlinese ed è pronto a cambiare di nuovo club.