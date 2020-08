L’ex viola Sepe verso il ritorno a casa: lo vuole Gattuso come secondo portiere

Di certo a Firenze Luigi Sepe non ha lasciato un gran ricordo, anche a causa del poco spazio che Paulo Sousa gli concedeva (da qui la polemica con l’allora tecnico gigliato). Adesso per l’ex viola si prospetta un ritorno a casa, perché a volerlo c’è Gennaro Gattuso. Il tecnico del Napoli lo ha chiesto come secondo alle spalle del prescelto Ospina, mentre Meret verrà ceduto. L’attuale portiere del Parma è di Torre del Greco ed è cresciuto nel settore giovanile partenopeo. Su Sepe c’è comunque anche il Torino, vicino a salutare Sirigu. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.