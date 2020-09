L’ex obiettivo viola Romero è dell’Atalanta: “Sono in un grande club. Gasperini è come Juric”

Romero è un nuovi calciatore dell’Atalanta, ecco le prime parole del giocatore accostato alla Fiorentina in passato. Ecco le dichiarazioni riportate da Il pallone gonfiato:

“Gasperini è come Juric, mi dicono. Ho conosciuto il mister solo venerdì, non conoscevo nemmeno il centro sportivo di Zingonia. Juric era il suo secondo nel Genoa e mi ha dato l fiducia. Sono felice di essere arrivato in un grande club che ha fatto sapere a tutta Italia di essere calcisticamente tra i più forti. La scelta giusta per continuare a crescere e per giocare la Champions League, che finora ho visto solo in tv. Ho tanti sogni, l’Europa è tra questi. L’obiettivo principale è la nazionale argentina, ma adesso devo farmi notare per un ruolo da titolare nell’Atalanta. Devo migliorare sotto l’aspetto dei cartellini, perché finora ne ho presi troppi”.

