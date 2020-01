L’esterno d’attacco? Potrebbe finanziarlo Pedro. Attenzione a Politano e Borini

Con i soldi derivanti dalla sempre più probabile cessione di Pedro, la Fiorentina potrebbe andare alla ricerca di un esterno. Per Matteo Politano non si è mai tirata indietro (c’è la concorrenza di Roma e Napoli), mentre l’ultima idea porterebbe ancora a Milano, sponda rossonera, dove Fabio Borini (SCHEDA) trova sempre meno spazio.

Per quanto riguarda il centrocampo, nonostante la valutazione iniziale di 20 milioni da parte del Sassuolo, è Duncan (SCHEDA) il primo obiettivo. Quanto a Meité (SCHEDA), il Torino non pare troppo allettato dell’inserimento di Badelj nell’affare. Lo scrive il Corriere Fiorentino.