Martorelli: “Rinnovo Vlahovic grandissima mossa. Pradè merita la riconferma”

Giocondo Martorelli, noto esperto di mercato, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare dei movimenti di mercato in casa Fiorentina:

Vlahovic? L’imminente rinnovo è un’operazione inteligente da parte di Pradè, la società riconosce al ragazzo il suo valore e questo rende felice anche il giocatore. Chiesa? La società ha tante ambizioni, e l situazione attuale fa si che si possa andare anche verso la permanenza del ragazzo che fino a qualche mese sembrava improbabile. Gli acquisti di Gennaio mostrano quanta voglia ci sia di tornare a grandissimi livelli, il modello da seguire è quello dell’Atalanta. Pradè? Merita la riconferma, non penso ci siano problemi da parte della proprietà. Ha fatto un mercato estivo in pochi giorni, mentre a Gennaio a mostrato che ha le idee giuste per far crescere la squadra. Ci sono tutte le condizioni per vedere una crescita esponenziale della Fiorentina, spero che la proprietà che ha mostrato fino ad adesso tanto entusiasmo, non si faccia condizionare da alcune questioni politiche….